الخير نقيبا بالتزكية لمالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت... كيف أتت النتائج؟

فاز رئيس نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير بالتزكية مع باقي أعضاء الهيئة الادارية في النقابة، خلال جلسة انتخاب جرت في مركز النقابة في العبدة - عكار، في حضور عدد من أعضاء الهيئة العامة.

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وجاءت النتائج كالآتي: أحمد محمد الخير نقيبا، قيصر قزحيا سلوم نائبا للرئيس، غسان عبد الرحمن العرجا أمينا للسر وعبد الوهاب الحسن أمينا للصندوق، وماجد عمر الرفاعي، شربل منصور مرهج، عبدالله مرتضى طباجة، غسان علي عبد الغني، زكريا وهيب طيبا، طنسا توفيق سميا، علي محمد كنجو، بلال محمد قشوع أعضاء.