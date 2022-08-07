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لبنان

مأساة في بلدة عكاريّة... الطفلة سارا توفيت بعد إحتراق منزل عائلتها وهذا وضع شقيقتها

Lebanon 24
07-08-2022 | 09:42
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بعدما إحترق منزل في بلدة مشتى حسن، في عكّار، وأُصيبت الطفلتان يارا وسارا حمد بحروق من الدرجة الثالثة، تُوفيت الأخيرة البالغة من العمر ثلاثة سنوات منذ بعض الوقت متأثرة بجراحها. فيما عُلم أنّ شقيقتها يارا لا تزال تتلقى العلاج داخل مستشفى سيدة السلام في طرابلس.
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