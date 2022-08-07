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لبنان

هذا ما سيحصل على الطرقات في النبطيّة يوميّ الإثنين والثلاثاء

Lebanon 24
07-08-2022 | 09:57
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:

بتاريخي 8 و9-8-2022، وبمناسبة إحياء مراسم يومي "التاسع" و"العاشر" من ذكرى عاشوراء في النادي الحسيني في مدينة النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
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أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات، اعتباراً من الساعة 9،00 ولغاية الساعة 20،00 من تاريخ 08-08-2022 على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي (تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلمين)
من دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح
 ومن دوار كفرّمان باتجاه مثلث دار المعلمين وبالعكس.
ثانياً: منع مرور ووقوف السيّارات، اعتباراً من الساعة 5،00 ولغاية الساعة 15،00 من تاريخ 09-08-2022 على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي (تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلمين، دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح)
ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم مدينة النبطية بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.

رابعًا: يُمنع إطلاق الطائرات المسيّرة (Drones) في سماء مدينة النبطية إلا بعد الاستحصال على موافقة من الجهات المعنية.

لذلـك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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