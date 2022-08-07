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لبنان

وزارة الخارجية: ندين بشدة إقتحام الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الاقصى

Lebanon 24
07-08-2022 | 10:14
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

تعرب وزارة الخارجية و المغتربين اللبنانية عن إدانتها الشديدة لاقتحام الشرطة والمستوطنين الاسرائليين باحات المسجد الأقصى المبارك، مما يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ودور العبادة، واستفزازا كبيرا لكافة المسلمين، ويضرب الاستقرار وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين. وتكرر الدعوة لكف هذه الانتهاكات المتكررة والتي تزامن مع العدوان غير المبرر على قطاع غزة.
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