Advertisement

لبنان

تطوّرات جديدة بشأن سحوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل غداً!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-08-2022 | 12:29
A-
A+
Doc-P-978662-637954976809928936.jpg
Doc-P-978662-637954976809928936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، إنّ "بعض المصارف ستُبادر إلى تشغيل كل صرافاتها الآلية كالمُعتاد اعتباراً من صباح يوم غدٍ الإثنين وسط الإضراب القائم، وذلك لتمكين المواطنين من سحب الأموال من حساباتهم بالليرة اللبنانية".
Advertisement
 
وأشارت المصادر إلى أنّ "سحب الأموال بالدولار قد يكون مُتاحاً بشكل طبيعي للحسابات الخارجية (إكسترنال آكاونت)، وهذا الأمر سيتضحُ صباح الغد". 
 
وأضافت المصادر: "أمّا في ما خصّ سحب الدولار بناء لمنصة صيرفة، فإن هذا الأمر ليس محسوماً حتى الآن، لكنّه سيتبين غداً وتحديداً بعد ورود تعميم من البنك المركزي إلى المصارف بشأن اعتماد منصّة صيرفة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2022-08-07
16:55 | 2022-08-07
16:54 | 2022-08-07
16:20 | 2022-08-07
16:17 | 2022-08-07
16:06 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website