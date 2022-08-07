تطوّرات جديدة بشأن سحوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل غداً!

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، إنّ "بعض المصارف ستُبادر إلى تشغيل كل صرافاتها الآلية كالمُعتاد اعتباراً من صباح يوم غدٍ الإثنين وسط الإضراب القائم، وذلك لتمكين المواطنين من سحب الأموال من حساباتهم بالليرة اللبنانية".

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وأشارت المصادر إلى أنّ "سحب الأموال بالدولار قد يكون مُتاحاً بشكل طبيعي للحسابات الخارجية (إكسترنال آكاونت)، وهذا الأمر سيتضحُ صباح الغد".

وأضافت المصادر: "أمّا في ما خصّ سحب الدولار بناء لمنصة صيرفة، فإن هذا الأمر ليس محسوماً حتى الآن، لكنّه سيتبين غداً وتحديداً بعد ورود تعميم من البنك المركزي إلى المصارف بشأن اعتماد منصّة صيرفة".