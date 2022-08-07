بيان من نقابة الطيارين.. ماذا فيه؟

أصدرت نقابة الطيارين اللبنانيين بياناً جاء فيه:

"بناء على تدخل معالي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وبناء على البيان الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط، حيث أكدت إلتزامها متابعة سياسة التحسينات المالية للطيارين وجميع العاملين، وإنطلاقاً من حرص الطيارين على مصلحة الوطن والمسافرين والإيجابيات التي حملها هذا الصيف على المستوى السياحي والاقتصادي ولمزيد من النقاش، تقرر تأجيل موعد الجمعية العمومية إلى تاريخ لاحق وإعطاء الفرصة لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل وإدارة الشركة للعمل على تحقيق مطالب الطيارين والموظفين في الشركة".

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وكان وزير الاشغال قد غرّد عبر تويتر وكتب: "على قاعدة حُسن النوايا وبنتيجة الجهود المبذولة والمتواصلة، فقد تم تأجيل الجمعية العمومية وإلغاء إضراب الطيارين لدى شركة طيران الشرق الاوسط، وعليه فإن حركة الطيران ستبقى كالمعتاد كما هي، وقد تقرر أن تعقد اجتماعات في أيلول في الوزارة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ونقابة الطيارين".