وزير في دولة بارزة يعرضُ المساعدة لحل أزمة الكهرباء في لبنان.. من هو؟

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب إتصالاً هاتفياً من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، وتم التشاور خلاله بالتداعيات الخطيرة لإقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين وإستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني.

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وجدد الوزير الايراني إستعداده للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، كما تداول الوزيران بآخر التطورات في مفاوضات الملف النووي.