كم بلغ عداد كورونا اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1186920، كما تم تسجيل حالتي وفاة".

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