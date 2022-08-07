بلبلة في صيدا وتحرّك لفرق الإسعاف.. ماذا يجري؟

اندلع، مساء اليوم الأحد، حريق داخل مقهى في السّوق التجاري لمدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وعلى الفور، توجّهت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، فيما أفيد عن تسجيل إصابة شخصٍ بحروق بسيطة وقد جرى إسعافه ميدانياً.