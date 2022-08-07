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لبنان
صورة قديمة لإهراءات مرفأ بيروت منذ 52 عاماً.. شاهدوها
Lebanon 24
07-08-2022
|
16:06
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نشرت صفحة "old beirut - ست الدنيا" صورة قديمة لمنطقة الزيتونة في العاصمة بيروت، وقد ظهرت خلالها إهراءات القمح في مرفأ بيروت.
وبحسب الصفحة، فإن تاريخ تلك الصورة يعود إلى العام 1970.
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