صورة قديمة لإهراءات مرفأ بيروت منذ 52 عاماً.. شاهدوها

نشرت صفحة "old beirut - ست الدنيا" صورة قديمة لمنطقة الزيتونة في العاصمة بيروت، وقد ظهرت خلالها إهراءات القمح في مرفأ بيروت.

وبحسب الصفحة، فإن تاريخ تلك الصورة يعود إلى العام 1970.