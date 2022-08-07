على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 30900 و31000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 31100 - 31150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.