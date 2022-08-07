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لبنان

على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 16:17
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 30900 و31000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 31100 - 31150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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