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لبنان

نصرالله: مستمرون بتقديم الخدمات للناس رغم العقوبات والحصار

Lebanon 24
07-08-2022 | 16:54
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أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن "الحزب مستمرّ بتقديم الخدمات للناس رغم العقوبات والحصار والتخويف"، مشيراً إلى أنه "حزب الله سيحافظ على مؤسساته وسيعمد إلى تطويرها في السنوات المقبلة"، وقال: "سنعمل على تطوير كل المؤسسات الخدماتية وتوسيع إطار العمل الخدماتي والضغط يدفعنا للتماسك أكثر".
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وبشأن الحرب في غزة، أشار نصرالله في خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّ إسرائيل كانت واضحة اليوم بأنها تريد وقف عدوانها على قطاع غزة، لأنها لم تعد تتحمل المزيد من صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستعمرات، وأضاف: "الإسرائيلي لن يتحمل الاستمرار بعدوانه بسبب ظروف المستعمرات، وهناك حقائق ووقائع ومجتمع غير مؤهل أصلاً، وظروف العدو لن تسمح باستمراره في هذه المعركة".
وأضاف: "نؤكّد على شجاعة الرد الفلسطيني، لأنه لو اغتيال القائد الجعبري بدون ردّ، لكان العدو فتح الحرب على غزة، ولأن الردّ يؤكد الردع عند العدو، يجب الإشادة بشجاعة المجاهدين والمقاومين وفي مقدمهم مجاهدو حركة الجهاد الإسلامي، وكذلك بكل المقاومين وبشجاعة أهل غزة الذين شكلوا الحاضنة للمقاومة، وهذا نموذج جديد لملاحم المقاومة ولمواجهة هذا العدو".
وأشار إلى أن "المقاومة في فلسطين كما في لبنان تستطيع أن تدافع عن كرامة أهلها، وتستطيع أن تثبت قواعد فاعلة للردع أمام هذه العدو الذي عندما تقف أمامه يتراجع، وهذا ما يجب أن نتعلمه من هذه المواجهة".
 
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