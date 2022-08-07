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Lebanon 24
07-08-2022 | 17:07
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حرص مرجع روحي على التعبير عن تحفظه من موضوع تقسيم بلدية بيروت بواسطة مقربين من دائرته الضيقة، تجنباً لسجالات ماراتونية لا طائل منها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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