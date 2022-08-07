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لبنان

الحشيمي لـ"الأنباء" الكويتية: بحاجة لرئيس نقيض لعون

Lebanon 24
07-08-2022 | 18:22
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رأى النائب بلال الحشيمي انه "مع دخول البلاد مدار الاستحقاق الرئاسي، دخلت القوى السياسية التقليدية حلبة المبارزة حول الهوية السياسية للرئيس المقبل، وذلك خلافا لرغبة الغالبية العظمى من الشعب، الرافضة لأي رئيس من معجن الأحزاب والتيارات السياسية، معتبرا ان تجربة الرئيس الحزبي، قويا كان أو ضعيفا، اثبتت فشلها، لا بل أوصلت البلاد الى جهنم، وحزب الله الى موقع التسلط والهيمنة".
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ولفت حشيمي في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى ان "لبنان بحاجة الى رئيس من المواصفات التي وضعتها بكركي، أي الى نقيض الرئيس ميشال عون بالتمام والكمال، رئيس مستقل حيادي لا احد يملي عليه خياراته وتوجهاته، رئيس ذي عقل اقتصادي وإنمائي، يؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ويرفض وجود دويلة ضمن الدولة، وسلاح خارج امرة المؤسسة العسكرية، ويحرص كل الحرص على السيادة الدستور، وعلى استعادة ثقة العالم بلبنان، لاسيما ثقة دول الخليج العربي انطلاقا من كونها ليس فقط دولا شقيقة، انما الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد اللبناني".
المصدر: الانباء الكويتية
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