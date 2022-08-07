29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المصارف تُضرب اليوم وتعود الأربعاء.. "صيرفة" عبر الـATM اليوم!
Lebanon 24
07-08-2022
|
22:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الإضراب يوماً واحداً اليوم الاثنين على أن تبحث الجمعية العمومية الأربعاء المقبل كل مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن، علما ان غدا الثلثاء هو يوم عطلة لمناسبة ذكرى عاشوراء بحيث تقفل المصارف أيضا .
Advertisement
وأكّد مصدر مصرفي لـ"نداء الوطن" أن "مصرف لبنان سيعمل كالمعتاد وستقوم مديرياته ووحداته كافة بعملها وكذلك الأمر بالنسبة الى منصة "صيرفة" التي سيتم التداول عبرها كالمعتاد أيضاً". أما بالنسبة الى سحوبات "صيرفة" من خلال الصرافات الآلية التابعة للمصارف، فأكّد المصدر انه "يمكن للمودعين الذين ينجزون عادة عمليات "صيرفة" عبر الصرّاف الآلي أن يقوموا بتلك العمليات كالمعتاد، اذ من المفترض أن تكون الـATM "محمّلة" بالدولارات الأميركية. أما من لا يستطيع إنجاز عمليات "صيرفة" أو السحوبات إلا من خلال "الكونتوار" أي من داخل المصرف، فلن يتمكن من إنجاز عملياته المصرفية غداً وعليه الإنتظار الى بعد غد الأربعاء.وكان حصل تباين بين اعضاء جمعية مصارف لبنان حول ما اذا كان قرار الإضراب سيمتد الى يوم الأربعاء ام لا، علماً أن يوم غد الثلثاء هو يوم عطلة، الأمر الذي دفع بالجمعية الى إصدار بيان في ساعة متأخرة من مساء امس أعلنت فيه أن "مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قرّر الإستمرار في الإضراب اليوم على أن يترك للجمعية العمومية التي تعقد يوم الأربعاء أن تقرر الخطوات التي تراها مناسبة، حفاظاً على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم، وبالتالي يكون يوم الأربعاء يوم عمل عادياً". وبذلك يكون إضراب المصارف قد اقتصرت مفاعيله على اليوم الاثنين فقط.
وأشارت "البناء" إلى أن اجتماع مجلس الادارة شهد نقاشاً حاداً بين الأعضاء بين مؤيدين للإضراب بدءاً من اليوم وبين معارضين له نظراً الى السلبيات التي قد يتركها الإضراب على القطاع والاقتصاد عموماً. علماً ان بعض المعلومات من داخل الجمعية اشارت الى أن جمعية المصارف ستعلق الإضراب يوم الأربعاء المقبل.
واوردت "اللواء" ان خلافات حادة عصفت بموقف اعضاء جمعية المصارف، على خلفية الاضراب المعلن، والذي سينفذ اليوم، على ان يعاد النظر به، بعد الاجتماع مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لتحديد احالة النزاعات المالية على المحاكم.
وأوردت "الديار" أن قدرة مصرف لبنان وقدرة المصارف على تأمين الدولارات ستتراجع حكمًا مع قوى سياسية تستهدف القطاع المصرفي وحكومة أعلنت وقف دفع دينها العام، وهو ما يعني عزل القطاع المصرفي عن النظام المالي العالمي. هذا الواقع سينعكس ارتفاعًا في الدولار الأميركي .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مناطق تحظى بـ20 ساعة كهرباء حالياً.. أين هي؟
Lebanon 24
مناطق تحظى بـ20 ساعة كهرباء حالياً.. أين هي؟
14:21 | 2022-08-07
07/08/2022 02:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّرات جديدة بشأن سحوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل غداً!
Lebanon 24
تطوّرات جديدة بشأن سحوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل غداً!
12:29 | 2022-08-07
07/08/2022 12:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير في دولة بارزة يعرضُ المساعدة لحل أزمة الكهرباء في لبنان.. من هو؟
Lebanon 24
وزير في دولة بارزة يعرضُ المساعدة لحل أزمة الكهرباء في لبنان.. من هو؟
13:56 | 2022-08-07
07/08/2022 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. المصارف ستعلّق إضرابها في هذا التاريخ
Lebanon 24
للمواطنين.. المصارف ستعلّق إضرابها في هذا التاريخ
13:32 | 2022-08-07
07/08/2022 01:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُؤيّد كلام جعجع... ماذا قال؟
Lebanon 24
وهاب يُؤيّد كلام جعجع... ماذا قال؟
07:01 | 2022-08-07
07/08/2022 07:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:33 | 2022-08-08
نقيب... يطلب إعلان حال طوارىء صحي!
04:30 | 2022-08-08
"لغز" إسرائيلي سيُورّط لبنان بحرب.. تقارير تفضحه والحذر كبير!
04:22 | 2022-08-08
إشكال وإطلاق نار في التبانة... إليكم ما حصل
04:15 | 2022-08-08
ترقبوا سعر "صيرفة" اليوم.. هل من ارتفاع؟
04:00 | 2022-08-08
"حرب" باسيل على ميقاتي.. "هزيمة" جديدة في السجل و"شعبوية" لا تفيد!
04:00 | 2022-08-08
انفجار صاروخ باليستي في اليمن ومقتل لبنانيين.. اليكم التفاصيل!
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
08/08/2022 11:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
08/08/2022 11:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
08/08/2022 11:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact