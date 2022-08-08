وأخيراً موجة الحر ستنحسر ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة أخرى في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعدما لامست درجات الحرارة في البقاع 42-43 مع رطوبة 27%، و 33-35 درجة ساحلا مع رطوبة 85%، وذلك بسبب هبوط الضغط الجوّي الى 997hpa في لبنان والجوار بتأثيرٍ من المنخفض الهندي الموسمي، تنحسر الموجة اللاهبة لمدة اسبوع بسبب تدفّق رياح شمالية باردة نحو الدول السكاندينافية ووسط اوروبا فتعدّل درجات الحرارة فوق تركيا والمنطقة فتتراجع اليوم الاثنين بشكل ملحوظ بخاصة في البقاع ويتشكل الضباب فوق الجبال الغربية.

وأضاف: "اسبوع معتدل سيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط،ومع اختراق الكتل المدارية جنوب اوروبا واشتداد في نشاط المنخفض الهندي الحار في نهاية الاسبوع الحالي، ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها فيتحوّل الجوّ، مجدداً، الى حار.