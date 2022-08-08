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لبنان

حريق عند خراج بلدة القبيات - عكار العتيقة (صور)

Lebanon 24
08-08-2022 | 00:43
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شبَ حريق صباح اليوم، داخل أرض حرجية في خراج بلدة القبيات - عكار العتيقة، وسُرعان ما إمتدت النيران بشكل سريع، وفق مندوبة "لبنان 24".

وعلى الاثر، هرعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني - مركز عكار العتيقة وعدد من أهالي البلدة للمكان للعمل على إخماد النيران.
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