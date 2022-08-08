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لبنان

تغييرات داخل "التيار" وباسيل: بيكرهوني، ولو شفتن بعيني ما رح صدّق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2022 | 01:15
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لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل غير مرتاح للواقع الحزبي داخل " التيار" وكذلك الامر داخل كتلته النيابية، في ظل وجود الكثير من المعارضين لرئاسته بالرغم من قناعتهم بالحالة العونية.

وبحسب المصادر فإن بعض القياديين والكوادر العونيين يتخوفون من قيام باسيل بتغييرات حزبية تؤدي الى تحجيم دورهم بسبب معارضتهم لتوجهاته الحزبية عموما.

وترى المصادر ان باسيل قد يسعى الى محاصرة القياديين العونيين لمنع توسع نفوذهم داخل "التيار" ما يؤثر على قيادته وقدرته على ضبط القاعدة الحزبية بشكل حاسم.

وروى أحد زوار باسيل انه، وفي خلال قيامه بعملية "بوانتاج" لأعداد النواب الذين من المرجح أن يقترعوا له في الإنتخابات الرئاسية ، لم يحتسب ثلاثة نواب من "تكتل لبنان القوي" ، وعندما سُئل عن السبب قال :بيكرهوني ، ولو شفتن بعيني ما رح صدّق.

وتابع: الأول يفضّل مرشح الرئيس بري، الثاني يفضل ان يكون هو المرشح الرئاسي، والثالث ورقته بيضاء" .

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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