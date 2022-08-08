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لبنان

مع مَنْ تتواصل السعودية لبنانيا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2022 | 01:30
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على الرغم من ان الموقف السعودي العام من الواقع السياسي اللبناني يمكن اختصاره بغياب الاهتمام ظاهرا، الا ان الرياض تعمل بشكل جدي على التواصل الكامل مع الغالبية العظمى من القيادات والنواب السنّة في لبنان.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن التواصل يحصل على قاعدة فتح الابواب مع الجميع والتعامل الودي من دون الرغبة بالانخراط في التفاصيل اللبنانية، وهذا ما يترجم بانعكاسات غير سياسية على غرار النشاط الانساني الذي تقوم به المملكة".

وتقول المصادر "ان الرياض لديها اولوية واحدة هي عدم تصدع الواقع السنّي وعدم تشتته بشكل كامل، لذلك فهي تتعامل مع جميع القوى السنّية من دون استثناء وهذا الامر يشكل نهجا مختلفا عن النهج  التقليدي الذي اتبعته في الفترة الماضية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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