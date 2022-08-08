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لبنان

هل تفتح "النافعة" أبوابها هذا الأسبوع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2022 | 01:45
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مع دخول إضراب موظفي القطاع العام شهره الثاني مع ما يترتب ذلك من خسائر تتكبدها خزينة الدولة يومياً في سائر المرافق العامة، ترددت معلومات عن إمكان ان تفتح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أو "النافعة" أبوابها الأسبوع الحالي ليوم واحد لتسيير معاملات المواطنين العالقة.

الا ان رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي نفى في اتصال مع "لبنان 24" هذه المعلومات، مشيراً إلى انه "من المفترض ان تبلغ هيئة إدارة السير النقابة، في حال تقرر إعادة فتح أبوابها، لأننا القطاع الوحيد المعني بهذا الأمر والمتضرر الأول من الإضراب".

يُذكر ان إضراب موظفي القطاع العام بدأ منذ منتصف شهر حزيران الماضي وكل يوم إضراب يُكلف الخزينة نحو 12 مليار ليرة يومياً خسائر، بحسب تقديرات شبه رسمية.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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