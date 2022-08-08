Advertisement

لبنان

احباط عملية سرقة مصرف في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
08-08-2022 | 01:46
A-
A+
Doc-P-978779-637955453490050838.jpg
Doc-P-978779-637955453490050838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أحبطت شعبة المعلومات بعد منتصف الليل، عملية سرقة من داخل أحد المصارف في البترون، بعد توفر معلومات ورصد حركة غريبة في داخله. 

فبعد ان رصدت الموقع وضربت طوقا أمنيا، تمكنت من توقيف الفاعل الذي اقتحم المصرف  بواسطة الكسر والخلع وتكسير الخزنات الحديدية، وذلك اثناء محاولته الفرار وقفزه من احدى النوافذ وهو يدعى أ.ش.
Advertisement

وخلال التحقيق معه اعترف بدخول المصرف منذ يومين ايضا ليلا وسرقة مبلغ نقدي منه، وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاجراء التدابير اللازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2022-08-08
04:30 | 2022-08-08
04:22 | 2022-08-08
04:15 | 2022-08-08
04:00 | 2022-08-08
04:00 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website