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لبنان
جبران باسيل يتعرّض للتوقيف.. ما قاله أمام المُحقق "مفاجأة"
Lebanon 24
08-08-2022
|
02:11
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كشف قياديّ سابق في "التيار الوطني الحر" عن حادثةٍ قديمة ارتبطت بالنائب جبران باسيل قبل سنوات طويلة، مشيراً إلى أنّ الأخير جرى توقيفه لمدّة 4 ساعات وقد تنصّل أمام المُحقّق من انتمائه لـ"التيار الوطني الحر".
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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال القيادي السابق بسام خضر آغا متوجهاً إلى باسيل: "هيدا الصبي بيجيب البهدلة لحالوا.. جبران حط عينك بعيني انت انحبست 4 ساعات من بعد ما قلت للمحقق أنا ما خصني بالتيار، انا بس خاطب بنت الجنرال، وكان تدخل جميل السيد بعد تلقيه إتصالاً من ميشال عون قد سرع الأفراج عن خطيب بنت رئيس البلد. جبران ضب زعرانك اول مرة بقلك هيك ما تعرضهم للخطر".
وكان باسيل نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة في ذكرى 7 آب، قال فيها:
"ناضلنا، انحبسنا، صمدنا بـ 7 آب حتى تحرّرنا من الوصاية".
وأضاف: "بس كل يوم هو 7 آب بوجه المنظومة حتى نتحرّر من الفساد والتخلّف السياسي، ونحرّر لبنان واللبنانيين من العوز المالي".
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