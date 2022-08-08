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لبنان

إنقاذ 4 مواطنين احتجزوا داخل مصعد مبنى في صيدا... هذا هو وضعهم الصحي

Lebanon 24
08-08-2022 | 02:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فوج الدفاع المدني في جمعية الكشاف العربي نفذ عملية إنقاذ أربعة مواطنين احتجزوا داخل مصعد مبنى في صيدا.
 
وتمّ إسعاف أحد الأشخاص ميدانيا ونقل مصاب آخر إلى المستشفى.
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