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لبنان

وزير يتعرّض لحادث سير.. شاحنة تصطدم بموكبه!

Lebanon 24
08-08-2022 | 02:37
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تعرّض موكب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي لحادث سير على أوتوستراد بيروت وذلك بعد انحراف شاحنة باتجاه السيارات ضمن الموكب.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادث أسفر عن أضرار مادية بإحدى سيارات الموكب من دون وقوع إصابات.
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