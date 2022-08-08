وزير يتعرّض لحادث سير.. شاحنة تصطدم بموكبه!

تعرّض موكب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي لحادث سير على أوتوستراد بيروت وذلك بعد انحراف شاحنة باتجاه السيارات ضمن الموكب.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادث أسفر عن أضرار مادية بإحدى سيارات الموكب من دون وقوع إصابات.