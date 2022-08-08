بالصور: أين هو سليم جريصاتي؟

أوفد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستشاره الأول الوزير السابق سليم جريصاتي ممثلاً عنه في قداس الشكر الذي ترأسه المدبر العام الجديد في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب ميشال أبو طقة في دير مار أنطونيوس الكبير في زحلة. وبحسب المصادر الزحلية فإن هذا "التمثيل الكاثوليكي" في قداسٍ ماروني أزعج عددا من الفاعليات، وعلى وجه التحديد نائبين: الأول ماروني كان يرغب بتمثيل الرئيس، والثاني كاثوليكي أزعجته حفاوة الترحيب بجريصاتي من قِبل الإكليروس الماروني.

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وفي ظل الحديث المتداول اليوم عن مغادرة جريصاتي القصر الجمهوري، أكدت مصادر مقربة منه أنه يداوم الآن في مكتبه، ويتابع الملفات السياسية الكبرى والقضايا ذات الشأن الوطني".