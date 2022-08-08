Advertisement

لبنان

بالصور: أين هو سليم جريصاتي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-08-2022 | 02:48
A-
A+
Doc-P-978804-637955491660685741.jpg
Doc-P-978804-637955491660685741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوفد  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستشاره الأول الوزير السابق سليم جريصاتي ممثلاً عنه في قداس الشكر الذي ترأسه المدبر العام الجديد في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب ميشال أبو طقة في دير مار أنطونيوس الكبير  في زحلة. وبحسب المصادر الزحلية فإن هذا "التمثيل الكاثوليكي" في قداسٍ ماروني أزعج عددا من الفاعليات،  وعلى وجه التحديد نائبين: الأول ماروني كان يرغب بتمثيل الرئيس، والثاني كاثوليكي أزعجته حفاوة الترحيب بجريصاتي من قِبل الإكليروس الماروني.
Advertisement
 
وفي ظل الحديث المتداول اليوم عن مغادرة جريصاتي القصر الجمهوري، أكدت مصادر مقربة منه أنه يداوم الآن في مكتبه، ويتابع الملفات السياسية الكبرى والقضايا ذات الشأن الوطني".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2022-08-08
04:30 | 2022-08-08
04:22 | 2022-08-08
04:15 | 2022-08-08
04:00 | 2022-08-08
04:00 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website