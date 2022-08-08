بعد موجة الحر القاسية التي ضربت لبنان.. اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحياناً ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الليل مع احتمال تساقط رذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية ليلاً.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وعلى لبنان خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25و 33 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحياناً.الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحياناً ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الليل مع احتمال تساقط رذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية ليلاً.الأربعاء: غائم جزئيا يتحوّل الى غائم بدءًا من بعد الظهر مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي على الجبال فترة العصر.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة .-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل ويسوء عصرا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,55- ساعة غروب الشمس: 19,29