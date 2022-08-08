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لبنان

متورط بعمليات سرقة ونصب واحتيال.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 03:19
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة انه بتاريخ 31-7-2022، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً دخل، بواسطة الكسر والخلع، إلى منزله الكائن في بلدة عين سعادة المتنيّة، وسرق خزنة تحتوي على مبلغ /5,200/ دولار اميركي و/15/ مليون ليرة لبنانية ومجوهرات بقيمة /40/ ألف دولار أميركي.

 

,على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات القضية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى:

 

- ي. س. (مواليد عام 1978، لبناني)

 

كما تبيّن تورّطه في عمليات نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين. وهو من أصحاب السّوابق بجرمي سرقة واحتيال.

 

,بتاريخ 2-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في محلّة جلّ الدّيب، حيث أوقفته على متن سيارة نوع "كامارو" لون أحمر.

 

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عدّة سرقات، منها:

 

- سرقة الخزنة من عين سعادة.

 

- العديد من عمليات النّصب والاحتيال من خلال إعلانات كان ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم شركة عقارية يديرها، بحيث كان ينظم عقوداً وهمية لضحاياه ويقبض بدل الإيجارات، بعد أن يعرض عليهم شققاً معروضة للإيجار.

 

- سرقة عدّة منازل من أشخاص يتعرّف عليهم من خلال عمله، أو من داخل منازل عدد من النساء اللواتي يوهمهنَّ بأنّه يريد الارتباط بهنّ، ليقوم لاحقاً بسرقة منازلهنّ بعد أن يستحوذ على مفتاح شققهن بطريقة احتيالية، علماً أنه معروف من قبلهن باسم داني كرم.

 

وعممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله، الاتصال على أحد الرقمين: 513732-01 ــــ ٥١٣٧٩٧-01، أو التوجه الى شعبة معلومات / فرع جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا / ثكنة الشهيد فيليب الدويهي.

 

 

 

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