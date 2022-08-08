Advertisement

لبنان

مفاجأة.. هذا ما كُشف عن حبوب الباخرة "رازوني" المُتجهة إلى لبنان!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-08-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-978825-637955536964250507.jpg
Doc-P-978825-637955536964250507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر في مرفأ طرابلس أن "إحدى الوكالات البحرية في طرابلس تقدّمت بطلب الترخيص والعلم والخبر لإدارة المرفأ، بشأن استقدام الباخرة الأوكرانية رازوني، والتي من المتوقع وصولها يوم غدٍ الثلاثاء (9 آب)".
Advertisement
وأضافت المصادر: "وسط ذلك، فإن هناك أسباباً أخرى غير معلومة أدت إلى استمرار رسو الباخرة في عرض البحر قبالة الشواطئ  التركية بانتظار أوامر جديدة".
وكانَت الباخرة من المُتوقع وصولها يوم 7 آب صباحاً، إلا أنّ السّفير الاوكراني إيهور أوستاش أعلن أنها لن تصل لأسباب خاصّة، في حين أفادت المعلومات بأنّ الحمولة لم يتمّ شراؤها من أي وكيل من ذلك الحين، مما دفع الباخرة للانتظار في عرض البحر.
وكشفت معلومات من مصادر دولية لـ"لبنان24" أن "الباخرة الأوكرانية المُحملة بالحبوب تمّ شراؤها من قبل تجار سوريين يقطنون في طرابلس منذ ما يقارب الـ5 أشهر، إلّا أنّه مع اندلاع الحرب الاوكرانية، علقت الباخرة بأحد الموانئ لما يقارب الـ5 أشهر"، وأضافت المصادر: "التجار الذين طلبوا البضاعة يخشون أن تكون قد فسدت بسبب التخزين الرطب في الباخرة في حين لم يطالب أي تاجر بهذه البضاعة ضمن مرفأ طرابلس".
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2022-08-08
05:00 | 2022-08-08
07:09 | 2022-08-08
07:01 | 2022-08-08
07:00 | 2022-08-08
06:57 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website