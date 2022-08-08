مفاجأة.. هذا ما كُشف عن حبوب الباخرة "رازوني" المُتجهة إلى لبنان!

أفادت مصادر في مرفأ طرابلس أن "إحدى الوكالات البحرية في طرابلس تقدّمت بطلب الترخيص والعلم والخبر لإدارة المرفأ، بشأن استقدام الباخرة الأوكرانية رازوني، والتي من المتوقع وصولها يوم غدٍ الثلاثاء (9 آب)".

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وأضافت المصادر: "وسط ذلك، فإن هناك أسباباً أخرى غير معلومة أدت إلى استمرار رسو الباخرة في عرض البحر قبالة الشواطئ التركية بانتظار أوامر جديدة".

وكانَت الباخرة من المُتوقع وصولها يوم 7 آب صباحاً، إلا أنّ السّفير الاوكراني إيهور أوستاش أعلن أنها لن تصل لأسباب خاصّة، في حين أفادت المعلومات بأنّ الحمولة لم يتمّ شراؤها من أي وكيل من ذلك الحين، مما دفع الباخرة للانتظار في عرض البحر.

وكشفت معلومات من مصادر دولية لـ"لبنان24" أن "الباخرة الأوكرانية المُحملة بالحبوب تمّ شراؤها من قبل تجار سوريين يقطنون في طرابلس منذ ما يقارب الـ5 أشهر، إلّا أنّه مع اندلاع الحرب الاوكرانية، علقت الباخرة بأحد الموانئ لما يقارب الـ5 أشهر"، وأضافت المصادر: "التجار الذين طلبوا البضاعة يخشون أن تكون قد فسدت بسبب التخزين الرطب في الباخرة في حين لم يطالب أي تاجر بهذه البضاعة ضمن مرفأ طرابلس".