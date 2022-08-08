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لبنان

ترقبوا سعر "صيرفة" اليوم.. هل من ارتفاع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2022 | 04:15
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قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إن "منصة صيرفة ستصدرُ كالمعتاد، اليوم الإثنين، رغم إضراب المصارف"، مشيرة إلى أنّ "هناك توقعات باستقرار سعر الدولار عليها على 25800 ليرة مع وجود إمكانية لتصاعد السعر".
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وأشارت المصادر إلى أنّ "جميع العمليات المرتبطة بصيرفة يجري تنخرط في إطار التداول، والحركة اليوم ستكشف توجّه السعر ضمن المنصّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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