ترقبوا سعر "صيرفة" اليوم.. هل من ارتفاع؟

قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إن "منصة صيرفة ستصدرُ كالمعتاد، اليوم الإثنين، رغم إضراب المصارف"، مشيرة إلى أنّ "هناك توقعات باستقرار سعر الدولار عليها على 25800 ليرة مع وجود إمكانية لتصاعد السعر".

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وأشارت المصادر إلى أنّ "جميع العمليات المرتبطة بصيرفة يجري تنخرط في إطار التداول، والحركة اليوم ستكشف توجّه السعر ضمن المنصّة".