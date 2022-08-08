انفجار صاروخ باليستي في اليمن ومقتل لبنانيين.. اليكم التفاصيل!

أفادت مصادر "العربية" في صنعاء، اليوم الاثنين، عن مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين والعشرات من الحوثيين في الإنفجارين الناتجين عن إنفجار صاروخ باليستي تابع لجماعة انصار الله أثناء إعادة تركيبه.



وأكدت المصادر أن انفجار الصاروخ تسبب أيضا بانفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للقوات الحوثية بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع شرق العاصمة صنعاء.

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