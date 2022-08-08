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لبنان

إشكال وإطلاق نار في التبانة... إليكم ما حصل

Lebanon 24
08-08-2022 | 04:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي، بين شخصين تطور الى اطلاق نار في الهواء بمحيط مسجد حربا في منطقة التبانة - طرابلس.
 
ولم يسجّل وقوع إصابات.
 
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