o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إشكال وإطلاق نار في التبانة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
08-08-2022
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي، بين شخصين تطور الى اطلاق نار في الهواء بمحيط مسجد حربا في منطقة التبانة - طرابلس.
ولم يسجّل وقوع إصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داخل أحد أحياء طرابلس... اشكال مسلح بين عائلتين (فيديو)
Lebanon 24
داخل أحد أحياء طرابلس... اشكال مسلح بين عائلتين (فيديو)
08/08/2022 14:22:53
08/08/2022 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف واشكال في طرابلس.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف واشكال في طرابلس.. ماذا يجري؟
08/08/2022 14:22:53
08/08/2022 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال بين 3 اخوة... هذا ما حصل في البداوي
Lebanon 24
اشكال بين 3 اخوة... هذا ما حصل في البداوي
08/08/2022 14:22:53
08/08/2022 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مزيد من الاشكالات... أزمة الخبز تتفاعل (فيديو)
Lebanon 24
مزيد من الاشكالات... أزمة الخبز تتفاعل (فيديو)
08/08/2022 14:22:53
08/08/2022 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
التبانة
اشكال
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مناطق تحظى بـ20 ساعة كهرباء حالياً.. أين هي؟
Lebanon 24
مناطق تحظى بـ20 ساعة كهرباء حالياً.. أين هي؟
14:21 | 2022-08-07
07/08/2022 02:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّرات جديدة بشأن سحوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل غداً!
Lebanon 24
تطوّرات جديدة بشأن سحوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل غداً!
12:29 | 2022-08-07
07/08/2022 12:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير في دولة بارزة يعرضُ المساعدة لحل أزمة الكهرباء في لبنان.. من هو؟
Lebanon 24
وزير في دولة بارزة يعرضُ المساعدة لحل أزمة الكهرباء في لبنان.. من هو؟
13:56 | 2022-08-07
07/08/2022 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. المصارف ستعلّق إضرابها في هذا التاريخ
Lebanon 24
للمواطنين.. المصارف ستعلّق إضرابها في هذا التاريخ
13:32 | 2022-08-07
07/08/2022 01:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً موجة الحر ستنحسر ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة أخرى في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً موجة الحر ستنحسر ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة أخرى في هذا الموعد
00:14 | 2022-08-08
08/08/2022 12:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:37 | 2022-08-08
بشأن لبنان.. هذا ما يُخطّط له الجيش الإسرائيلي بعد عدوان غزّة!
05:00 | 2022-08-08
لبنان في الوقت الضائع.. وملف الرئاسة غائب عن العواصم الغربية
07:09 | 2022-08-08
نواب يجتمعون للمرة الأولى في مجلس النواب... ما هدف اللقاء؟
07:01 | 2022-08-08
عون وقّع 9 قوانين أقرها مجلس النواب... ما هي؟
07:00 | 2022-08-08
عمال أجانب يريدون الخروج من لبنان
06:57 | 2022-08-08
الجيش دهم منازل مطلوبين في حيّ الشراونة
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
08/08/2022 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
08/08/2022 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
08/08/2022 14:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact