إشكال وإطلاق نار في التبانة... إليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي، بين شخصين تطور الى اطلاق نار في الهواء بمحيط مسجد حربا في منطقة التبانة - طرابلس.

ولم يسجّل وقوع إصابات.