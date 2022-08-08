"أهلا بهالطلّة" أثمرت... ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين عبر المطار في تموز

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حقق شهر تموز الفائت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ، فكانت النسبة الشهرية الأعلى التي يسجلها هذا المرفق ليس فقط منذ بداية العام الحالي وحسب وإنما منذ مطلع العام 2020 ، حيث بلغ مجموع الركاب عبر المطار في الشهر السابع من العام الجاري 823 ألفاً و 907 ركاب بزيادة حوالي 35 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي 2021 .وبذلك ، ارتفع المجموع العام للركاب منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز الفائت وسجل 3 ملايين و 392 ألفاً و 704 ركاب مقابل مليونين و 55 ألفاً و 203 ركاب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 اي بزيادة 65 بالمئة .وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2022 على الشكل التالي :المسافرون :بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر تموز الفائت 823 ألفاً و 907 ركاب ( بزيادة 34,91 بالمئة ) ، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 30,27 بالمئة وبلغ 463 ألفاً و 296 راكباً ( مقابل 355 ألفاً و642 راكباً في تموز 2021) ، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 41,85 بالمئة وبلغ 359 ألفاً و 556 راكباً .وبلغ عدد ركاب الترانزيت 1055 راكباً ( بتراجع 34 بالمئة ).حركة الطائرات :بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر تموز الفائت 6048 رحلة ( بزيادة 25,76 بالمئة )، منها 3020 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 25,72 بالمئة ) و 3028 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 25,79 بالمئة ).هذا ويتوقع ان تستمر حركة المسافرين عبر المطار بوتيرة مرتفعة خلال الشهر الحالي اذ سجل الأسبوع الأول من آب الجاري 188 ألفاً و 129 مسافراً من بينهم 87351 وافداً الى لبنان و 100 ألف و 631 مغادراً من لبنان و 147 راكباً بطريق الترانزيت .تجدر الإشارة الى أن الحركة الأعلى للمسافرين عبر مطار بيروت الدولي ما قبل انتشار جائحة Covid-19 وتأثير هذه الجائحة على معظم دول العالم ومطاراتها منذ 2019 كانت قد سجلت في أشهر حزيران وتموز وآب وأيلول 2019 حيث بلغت على التوالي : 837 ألفاً و853 راكباً في حزيران 2019 ، ومليون و57 ألفاً و 557 راكباً في تموز 2019 و مليون و 184 ألفا و800 راكبً في آب 2019 و 817 ألفاً و 793 راكباً في ايلول 2019 .