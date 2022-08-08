Advertisement

لبنان

بعد تعرّض موكبه لحادث صباح اليوم... ماذا قال وزير الداخليّة في أوّل تعليق له؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 05:08
A-
A+
Doc-P-978844-637955598237433273.jpg
Doc-P-978844-637955598237433273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر":
 
"أتوجه بالشكر لكل من اتصل مُطمئناً ولكل وسائل الاعلام، بعد تعرض الموكب لحادث صباح اليوم. الكل بخير والأضرار اقتصرت على الماديات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب مولوي: شعبة المعلومات توقف شابين بعد متابعة حادثة المجدل
lebanon 24
08/08/2022 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نجاتها بأعجوبة من حادث بتركيا.. الممثلة والمذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (فيديو)
lebanon 24
08/08/2022 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير يتعرّض لحادث سير.. شاحنة تصطدم بموكبه!
lebanon 24
08/08/2022 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعليق المحادثات العسكرية...بكين: على واشنطن تحمل "عواقب وخيمة"
lebanon 24
08/08/2022 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24

مولوي

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2022-08-08
05:00 | 2022-08-08
07:09 | 2022-08-08
07:01 | 2022-08-08
07:00 | 2022-08-08
06:57 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website