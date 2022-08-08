صاحب مولد خاص يفرض "تسعيرة غريبة" على المواطنين... ما القصة؟

تُعاني إحدى القرى البعلبكية من أزمة انقطاع شبه دائم للكهرباء. ففي ظل غياب العدادات، عُلم أن صاحب مولّد فرض على القاطنين في هذه القرية مبلغا قدره 1200000 ليرة لبنانية سواء قام بتشغيل المولّد أم لا.

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قُوبل القرار برفض تام من قبل الأهالي، فلم يكن منهم إلا أن قرروا وقف الاشتراك. فقام بعض العائلات الميسورة بتركيب ألواح طاقة شمسية لتأمين الكهرباء، أما العائلات الفقيرة فتعيش في الظلمة وتنتظر كهرباء "الدولة" لتيسيير أمورها.