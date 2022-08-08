Advertisement

لبنان

هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة المغتربين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-08-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-978864-637955605526477777.jpg
Doc-P-978864-637955605526477777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع قدوم المغتربين والسيّاح، والتوقعات بوصول أعداد أكبر في شهر آب الجاري، تستمر مؤسسات سياحيّة برفع أسعارها بشكل مستمرٍ، بحثاً عن تحقيق أرباحٍ إضافيّة قبل نهاية فصل الصيف. 

وقد دفع هذا الواقع إلى تراجع السياحة الداخليّة أكثر، وأصبح رواد المطاعم هم من السيّاح أو من المواطنين من ذوي الدخل الشهري بالدولار. ويتساءل البعض إنّ كانت الاسعار ستنخفض بعد مغادرة المغتربين، لتتمكّن المؤسسات السياحيّة من الصمود في فصليّ الخريف والشتاء.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-08-08
06:00 | 2022-08-08
05:37 | 2022-08-08
05:00 | 2022-08-08
09:50 | 2022-08-08
09:43 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website