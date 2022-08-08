عمال أجانب يريدون الخروج من لبنان

لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك عددًا من العمال الأجانب الذين نزحوا إلى لبنان نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم باتوا يرغبون بالخروج منه إلى بلد آخر.

والفئة الأكثر رغبة بالسفر كما يبدو هي تلك التي تعمل في مجال البناء، حيث نجح بعضهم بالفعل بالسفر، فيما لا يزال بعضهم الآخر يحاول إيجاد مخرج له.