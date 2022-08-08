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لبنان

عمال أجانب يريدون الخروج من لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2022 | 07:00
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لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك عددًا من العمال الأجانب الذين نزحوا إلى لبنان نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم باتوا يرغبون بالخروج منه إلى بلد آخر.
والفئة الأكثر رغبة بالسفر كما يبدو هي تلك التي تعمل في مجال البناء، حيث نجح بعضهم بالفعل بالسفر، فيما لا يزال بعضهم الآخر يحاول إيجاد مخرج له.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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