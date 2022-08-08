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لبنان

بيانٌ جديد من "كهرباء لبنان".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-08-2022 | 06:51
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أصدرت مؤسسة "كهرباء لبنان"، اليوم الإثنين، بياناً جاء فيه: 
 
"عطفًا على ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي حول تصريح أحد رؤساء مستشفيات بيروت الرئيسية حول مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ومطالبته بالتغذية الدائمة للمستشفى التي يرأسها أسوةً بمستشفيات:أوتيل ديو، الزهراء، القديس جورجيوس، الجعيتاوي وعين وزين، يهم مؤسسة كهرباء لبنان التوضيح بأن جميع المخارج التي تغذي المستشفيات المشار إليها أعلاه، تخضع للتقنين في التغذية بالتيار الكهربائي كسائر المخارج على كافة الأراضي اللبنانية، باستثناء إحدى مستشفيات بيروت، كونها مرتبطة بمخرج يغذي إحدى الإدارات الرسمية الأساسية المحاذية لها وذلك لفترة لا تتعدى الثماني ساعات في اليوم، وأنه لدواع فنية حصرًا، لا يمكن فصلها ونقلها إلى مخرج آخر في الوقت الراهن".
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