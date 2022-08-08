الجيش دهم منازل مطلوبين في حيّ الشراونة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 8 /8 /2022، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك، حيث أوقفت المطلوب (أ.ج) والمواطن (ع.ز) أثناء محاولته الفرار أمام عناصر الدورية، وضبطت أسلحة حربية وذخائر عائدة لها بالإضافة إلى أجهزة لاسلكية.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.