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لبنان

لجنة الصحة ناقشت الوضع الصحي.. الابيض: مجلس النواب أقر 1600 مليار ليرة للوزارة

Lebanon 24
08-08-2022 | 07:40
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 عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض والنواب الاعضاء.
 
قال الوزير الابيض: "كان لي شرف لقاء لجنة الصحة، ناقشنا الوضع الصحي بموضوع الاستشفاء. مجلس النواب أقر نقل احتياطي الموازنة، ووزارة الصحة كان لها حصة وازنة وحوالي 1600 مليار ليرة لبنانية تساعدنا في دعم الاستشفاء وملف الدواء، وخصوصا في مراكز الرعاية لنؤمن عددا اكبر من الادوية للامراض المزمنة. وان شاء الله سيبدأ المواطنون بلمس هذا الموضوع قريبا".

اضاف: "وفي موضوع الدواء، خصوصا المستعصية والسرطانية، كنا اعلنا ان موضوع المكننة سيساعدنا كثيرا في ضبط توزيع الدواء لاسيما وان هناك ملاحظات على سوء استعمال بموضوع التوزيع . وزارة الصحة كانت تعمل على مشاريع المكننة، ونحن خلال اسبوعين او ثلاثة سنقوم بتدريب المستشفيات والمراكز الصحية التي تشارك وزارة الصحة في تطبيق هذا الموضوع، وان شاء الله المواطنون الذين يتناولون هذه الادوية سيدخلون في دورة المكننة هذه، علما ان توفير الادوية مرتبط بزيادة التمويل. وعدنا دولة الرئيس ميقاتي بزيادة الاعتمادات المالية لادوية االامراض السرطانية والادوية المستعصية، وهناك امور اخرى كمراكز الرعاية الاولية وسبل دعمها وبعض القوانين والقرارات التي نتساعد مع مجلس النواب لحل بعض السياسات المزمنة، وهذا التعاون سيكون له اثر ايجابي على الصحة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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