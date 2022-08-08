بعدما اجتمعت بطفلها بعد عامين من الفراق... عائلة ليليان شعيتو تستحصل على جواز سفرها

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بعد أن اجتمعت ليليان شعيتو بطفلها بعد عامين على الفراق، استحصلت صباح الاثنين عائلتها على جواز سفرها الذي تمّ تجديده بتاريخ الخامس من آب، لتستطيع بذلك ليليان إكمال علاجها في الخارج.وأكدّت عائلتها للـ"أل بي سي" أن "علاجا طويلا أمام ليليان، من العلاج الفيزيائي وعلاج النطق إلى العلاج الانشغالي والنفسي".وقد نصح الأطباء العائلة بالسفر إلى ألمانيا أو تركيا أو سويسرا، وهم لا يزال أمامهم إنجاز المعاملات، وموافقة وزارة الصحة العامّة على تغطية تكاليف السفر والعلاج.