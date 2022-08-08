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لبنان

خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المنطقة... ما السبب؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 07:38
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أعلنت "أوجيرو"، أنّ عطلاً طرأ في سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، مما أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة.
 
وأشارت إلى أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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