خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المنطقة... ما السبب؟

أعلنت "أوجيرو"، أنّ عطلاً طرأ في سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، مما أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة.

وأشارت إلى أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.