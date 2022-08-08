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لبنان

لهذه الاسباب انخفضت اسعار المحروقات اليوم.. هل يستمر الوضع هكذا؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:15
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 فسر عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، بيان الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات، وقال: صدر اليوم جدول لتركيب اسعار المحروقات، وفقا لمبدأ تسعير صرف الدولار 85 في المائة وفقا لصيرفة و15 في المائة وفقا للسوق الموازية، وقد استقر سعر دولار صيرفة على 25800 ليرة أما سعر دولار الاسواق الموازية فاحتسب 30675 ليرة بعد ان كان 30450 ليرة في الجدول السابق".
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تراجعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 5000 ليرة لتصبح 562000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 10 دولارات وتأثير سعري دولار صيرفة والسوق الموازية. 
 
اما صفيحة المازوت فارتفعت 4000 ليرة لتصبح 651000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد 10 دولارات وارتفاع سعر صرف الدولار وفقا للسوق الموازية المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز.
 
اما قارورة الغاز فقد ارتفعت 1000 ليرة لتصبح 317000 ليرة بسبب تراجع ثمن البضاعة المستوردة مقابل ارتفاع سعر الدولار.
المصدر: الوكالة الوطنية

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