أنشأ حسابات وهمية مستخدماً صوراً جريئة لفتيات... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:وردت رسالة إلى شعبة العلاقات العامّة، عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقع المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي الإلكتروني، حول قيام شخصٍ مجهول، يستخدم رقم هاتف: 954839-70، بعمليّات نصب واحتيال بهدف استحصاله على "بطاقات تشريج أجهزة خلوية".بعد التنسيق بين الشّعبة المذكورة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن الرقم المبيّن أعلاه يُستخدم في عدّة حسابات إلكترونية وهمية عبر تطبيق "Facebook"، وعلى هذه الحسابات صور جريئة لفتيات أجنبيات، إنّما بأسماء لبنانيّة. وقد تبيّن أنّ المشغّل يقوم بطريقة احتيالية بالطلب من الضحايا إرسال "أرصدة تشريج دولارات" على الأرقام التالية: 954839-70 / 252440-81 / 726034-76بناءً عليه، كثّفت عناصر هذا المكتب إجراءاتها، وتوصّلت الى تحديد هويّة المشتبه فيه، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ ومذكرة إلقاء قبض بجرم ترويج عملة مزيّفة، ويُدعى:ع. ن. (من مواليد عام 1991، لبناني)كذلك، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد مكانه، فقامت بمداهمته وتوقيفه، وضبطت في منزله أجهزة خلوية وحواسيب محمولة (Laptops) وعدّة شرائح خطوط هاتفية.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إنشاء العديد من الحسابات الوهمية مستخدماً صور عارضات أجنبيّات، ومقاطع فيديو خاصّة بهنّ، وذلك بهدف الإيقاع بضحاياه الذين يوهمهم بمواعدتهم ولقائهم بغية الاستيلاء على "أرصدة تشريج هاتفيّة" منهم، وبعدها ينقطع عن التواصل معهم.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف والحسابات الوهمية التي استخدمها، وتطلب من الذين تعرضوا لعمليات احتيال مماثلة، الاتصال بالمكتب المذكور على الرقم: 293293-01، لإجراء المقتضى القانوني.الحسابات الوهمية:Lynn g. assaf Nadine feghaly / / abou chakra nour / Reem maalouf /Stephanie fahed / mira wehbe/ tina mrad / Sandra nahhas / Jessica sleiman/ dana bshara/ perla hachem / Nina abbud / rania el hajj / christelle r. karamAngela jabbour/ Danielle bshara / Cybelle diab