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لبنان

بعدما فرّوا يوم أمس من نظارة في بيروت... ماذا أعلنت قوى الامن؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:35
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه "من خلال المتابعة والتحريات، تمّ توقيف أربعة أشخاص من الفارّين من النظارة تحت جسر قصر عدل بيروت".
 
 
والجدير بالذكر أنّ 31 موقوفاً، هربوا يوم أمس من النظارة.
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