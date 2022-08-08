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لبنان

دعموش: أميركا تعطل اي مبادرة يمكن ان تخفف من معاناة اللبنانيين

Lebanon 24
08-08-2022 | 09:10
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أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش انه "ليس هناك اليوم من خيار امام العدو سوى الاذعان للمطالب اللبنانية، لأنها مطالب حق، ولن نقبل بأقل من كامل حقوقنا في مسألة الترسيم وفي مسألة التنقيب عن الغاز واستخراجه واستثماره بلا قيد او شرط".
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وقال خلال مجلس عاشورائي في بلدة أنصارية:" نحن على يقين اننا بالمقاومة وبالمعادلات التي أرستها في المواجهة مع الاميركي والاسرائيلي وبوحدة الموقف اللبناني سننتصر وسنستعيد حقوقنا كما انتصرنا بالمقاومة في كل المراحل السابقة.
 
وشدد  على أن "أميركا عطلت على لبنان التنقيب عن ‏النفط والغاز واستخراجه طيلة السنوات الماضية وانحازت الى "إسرائيل" في ملف ‏الترسيم وحاولت التسويف والمماطلة وفرض الشروط ‏ على لبنان وابتزازه، الى ان جاء موقف ‏المقاومة الحازم ليعيد تحريك هذا الملف وليسرع ‏من عملية التفاوض، حيث هرول الايميكي سريعا الى لبنان، لانه يعرف أن ‏موقف المقاومة هو موقف جدي ونهائي لا تراجع عنه.
المصدر: الوكالة الوطنية
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