Advertisement

لبنان

حصيلة قياسية جديدة لبيع الارقام المميزة من المليارات الى خزينة الدولة

Lebanon 24
08-08-2022 | 09:35
A-
A+
Doc-P-978925-637955730394044229.png
Doc-P-978925-637955730394044229.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت لجنة بيع الأرقام المميزة بتاريخ 7 تموز 2022 في بسابا الشوف، في حضور مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم ايمن مشموشي وقائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي جلسة في مبنى بلدية بسابا الشوف لبيع الأرقام المميزة. وجاءت النتيجة على الشكل الآتي: 
Advertisement

حصد الرقم 300 / M  مبلغ 5.750.000.000 ليرة لبنانية والرقم  4444 / M حصد مبلغ 2.300.000.000 ليرة لبنانية والرقم 90000/M فقد حصد مبلغ 878.000.000 ليرة لبنانية ، اما الرقم 666666 / Y فقد حصد 3.300.000.000 ليرة لبنانية ، وبالتالي فقد اسفر المزاد عن ارقام قياسية جديدة في اسعار الارقام المميزة حيث بلغ  مجموع الأموال المحصلة في الجلسة  12.228.000.000 ل. ل. اثني عشر مليارا ومئتي وثمانية وعشرون  مليون ليرة لبنانية .
 
وبذلك تحقق اللجنة حصيلة قياسية جديدة من المليارات الى خزينة الدولة، حصيلة بيع الأرقام المميزة للمرة الرابعة على التوالي، بحسب بيان اللجنة.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-08
12:01 | 2022-08-08
11:55 | 2022-08-08
11:49 | 2022-08-08
10:58 | 2022-08-08
10:57 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website