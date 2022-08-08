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لبنان
50 مسيرة يوم غد.. هذا ما أوضحه "حزب الله"
Lebanon 24
08-08-2022
|
10:10
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أشار مسؤول قسم إعلام "حزب الله" في البقاع الدكتور أحمد ريا إلى أن "تحت شعار أربعون عاما ونبقى مع الحسين، ستنطلق يوم غد في منطقة البقاع قرابة الخمسين مسيرة في القرى والمدن ، وذلك ابتداء من تجمع في مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك، حيث ستلتقى المسيرات القادمة من احياء المدينة والبلدات والقرى، على شكل مواكب قبل تلاوة المصرع الحسيني في مقام إبنة الحسين.
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اضاف: "ستشهد المنطقة مسيرات من زيتا إلى مجمع، وفي مدينة الهرمل تتجه المسيرة من الأحياء نحو مجمع سيد الشهداء، وكذلك في قرى البقاع الشمالي ، العين واللبوة والنبي عثمان والبزالية وكامل قرى البقاع الشمالي، ومسيرا في قطاع بريتال ومنطقة شرقي وغربي بعلبك والبقاع الأوسط".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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