عشرة أعضاء من مجلس بلدية طرابلس: تكرار جلسة عدم انتخاب رئيس ونائبه قد يهدد بانفراط العقد البلدي

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أعلن عشرة أعضاء من مجلس بلدية طرابلس حضروا جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية، في بيان اثر اجتماع بحثوا فيه ما جرى قبيل جلسة الانتخاب وبعدها، أن"الأعضاء المذكورة أسماؤهم أدناه، والمتفقين على الشورى في ما بينهم وعلى رؤية تنموية موحدة ومنهجية العمل الجماعي القائم على مبدأ قلب رجل واحد، بتأدية واجبهم القانوني والأخلاقي بتلبية الدعوة لجلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين للمجلس البلدي في سراي طرابلس منعاً للفراغ واسراعاً في ضبط زمام الأمور داخل البلدية بعد الفوضى العارمة التي دبت فيها والشلل الذي أصاب دوائرها، وذلك تدركاً بالمدينة وخدمةً لمواطينها".ولفت البيان الى أنه "قبل وصول المحافظ إلى القاعة كان عدد الحاضرين داخلها 11 عضواً، وحضر زميل خارجها فأضحى العدد 12، ولكن سرعان ما غادر الأخير وتبعه آخر انسحب من داخل القاعة، ففُقد النصاب الذي يحتاج لاتمامه وجود 11 عضواً، ممّا دفع المحافظ بعدها الى رفع الجلسة وتأجيلها".وأشار البيان الى أن "الاعضاء إذ تساءلوا عن سبب غياب الأعضاء ال 4 الذين سبق وحضروا وسحبوا الثقة الأسبوع الماضي، من الرئيس السابق (اثنان منهم حضر اليوم وسرعان ما غادرا)، فإنهم لا يجدون مبرراً لغياب الأعضاء الباقين سوى الإمعان في تخبّط البلدية والسعي إلى ضرب وحدتها وادخالها في فراغ وتجاذبات هي بغنىً عنه والسعي الى التفرقة والتشرزم بدلاً من التوافق والتضامن خدمةً لمصلحة طرابلس التي تعلو الجميع وتلبيةً لحاجات المواطنين وتطلعاتهم". وتوجهوا إلى "الرأي العام الطرابلسي بضرورة الضغط باتجاه حضور باقي الزملاء وتحميلهم مسؤولية أي تعطيل أو إفشال لجلسة الانتخاب اللاحقة، الأمر الذي في حال تكرره قد يهدد بانفراط العقد البلدي أو يوصل موقع رئاسة البلدية الى الفراغ وبالتالي إلى ما لا يحمد عقباه".وذكر البيان أن "الاعضاء الذين حضروا هم: توفيق العتر، أحمد المرج، محي الدين البقار، جميل جبلاوي، باسل الحاج، عبد الحميد كريمة، زاهر سلطان، محمد تامر، سميح حلواني وخالد تدمري".