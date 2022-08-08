Advertisement

لبنان

جريصاتي استقبل السفير البريطاني

Lebanon 24
08-08-2022 | 10:20
A-
A+
Doc-P-978940-637955761226334662.jpg
Doc-P-978940-637955761226334662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الوزير السابق سليم جريصاتي في مكتبه في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، السفير البريطاني الجديد في لبنان هاميش كاول لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية في لبنان.
 
وكان اللقاء مناسبة للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل السفير البريطاني الجديد لدى لبنان هاميش كاول وعرض معه العلاقات اللبنانية البريطانية وسبل تعزيزها في المجالات كافة
lebanon 24
08/08/2022 19:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: أين هو سليم جريصاتي؟
lebanon 24
08/08/2022 19:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن ان عون خرق الصمت الانتخابي.. جريصاتي يرد: الجهل عذر مخفف
lebanon 24
08/08/2022 19:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

هاميش كاول

جريصاتي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-08
12:01 | 2022-08-08
11:55 | 2022-08-08
11:49 | 2022-08-08
10:58 | 2022-08-08
10:57 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website