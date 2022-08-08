جريصاتي استقبل السفير البريطاني

استقبل الوزير السابق سليم جريصاتي في مكتبه في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، السفير البريطاني الجديد في لبنان هاميش كاول لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية في لبنان.

وكان اللقاء مناسبة للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.