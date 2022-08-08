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لبنان
هيئة ادارة السير تعلن العودة إلى العمل بدءًا من هذا اليوم!
Lebanon 24
08-08-2022
|
10:48
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أعلنت "هيئة ادارة السير" في بيان، العودة الى العمل بشكل تدريجي،ابتداء من نهار الاربعاء من الاسبوع الحالي".
وجاء في البيان : "بعد ان لمسنا الإيجابية بالتعاطي من قبل وزارة المالية من خلال العمل على استصدار مرسوم لإعطاء "الهيئة" سلفة خزينة لكي تتمكن من دفع المساعدة الإجتماعية للمستخدمين لغاية اخر حزيران 2022، وبعد التوافق مع وزارة المالية على وضع آلية عمل لكي يتمكن المستخدمون من الاستفادة من المساعدة الإجتماعية وتعديل بدلات النقل والحصول على تعويض انتاجية ، وبعد التواصل مع مستخدمي "الهيئة" الذين ابدوا كل الايجابية في العودة الى العمل كبادرة حسن نية ، تعلن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات العودة التدريجية الى العمل ابتداء من الاربعاء المقبل الواقع فيه 10 آب، وفقا للآتي:
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- الاربعاء والخميس من الاسبوع الحالي والثلثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل لاستكمال انجاز المعاملات المتراكمة التي سبق ان تم المباشرة بانجازها من تسجيل اليات اجنبية سبق ان تم اجراء الكشف الميكانيكي عليها بالاضافة الى معاملات فك الحجز والتوقيف عن السير، على ان يستأنف العمل بشكل طبيعي 3 ايام في الاسبوع من الاثنين حتى الاربعاء ابتداء من 22 آب لانجاز المعاملات كافة بما فيها نقل الملكية لدى دائرة التسجيل.
كما يستأنف العمل في دائرة السوق ابتداء من صباح الاربعاء من الاسبوع الحالي الواقع في 10 اب 2022 لإجراء كافة معاملات تجديد رخص السوق واعطاء الافادات الصادرة عن دائرة السوق كما يستأنف تقديم طلبات اجراء امتحانات السوق على ان يبدأ التعيين ابتداء من الاثنين الواقع في 22 آب.
كما ان دائرة الميكانيك تستأنف عملها ابتداء من الخميس الواقع في 18 آب على ان يكون العمل لدى دائرة الميكانيك الخميس والجمعة من كل اسبوع.
مع التذكير انه منعا للازدحام يمكن دفع رسوم السير السنوية لدى المراكز المعتمدة من Wish Money وLibanpost و OMT والمصارف المعتمدة باستثناء الاليات المدون اشارة على وقوعاتها وتستوجب المعالجة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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